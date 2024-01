Les tendances culinaires 2024: Hibiscus et igname pourpre vont conquérir vos papilles, selon The Fork

L’hibiscus

L’igname pourpre

On le trouve dans les épiceries exotiques. Et les pâtissiers qui ont à coeur de préparer des desserts sans colorants artificiels le connaissent: l’igname pourpre. On l’appelle aussi l’ube et il se distingue par une belle couleur violette. En 2024, plus que son pigment, c’est sa saveur que l’on devrait apprécier, d’après une entreprise américaine qui fabrique des arômes et des parfums pour l’industrie agroalimentaire, et notamment des boissons. La société T.Hasegawa a repéré une montée en puissance de l’ingrédient dans les recettes et les contenus publiés sur le réseau social TikTok, au point de le désigner comme saveur de l’année. Présenté sous forme de poudre, le tubercule que l’on cultive notamment en Indonésie, se consomme dans un latte censé améliorer la digestion, soulager l’anxiété et même la mémoire! On peut aussi utiliser la poudre d’igname pourpre comme épaississant dans une sauce ou dans un gâteau.