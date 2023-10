Attentat à Bruxelles: le niveau de menace repasse à 3: «Il n’y a pas d’indication que l’auteur appartenait à un réseau»

Le niveau de la menace avait été rehaussé à 4 lundi soir après qu’un homme a tué deux personnes et blessé une troisième à proximité de la place Sainctelette à Bruxelles. Les trois victimes sont d’origine suédoise. Dans une vidéo, l’auteur a revendiqué ses actes et affirmé sa sympathie pour l’État Islamique.

Niveau 3

Il a finalement été neutralisé par les forces de l’ordre mardi matin et est décédé peu après de ses blessures mettant de facto fin au «caractère imminent de la menace» qui justifiait le niveau de menace 4 ("très grave"), niveau maximal en Belgique, a expliqué le chef du gouvernement. Le niveau trois est néanmoins tout de même synonyme de présence policière renforcée.

L’auteur de l’attaque, Abdesalem L., était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire (OQT) depuis 2021 après avoir été débouté de sa demande d’asile. C’est pourquoi le Premier ministre souhaite également que cette mesure soit rendue plus contraignante.

Etre plus ferme

À cette fin, la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration a annoncé mardi vouloir «réagir plus fermement» si les pays ne coopèrent pas avec la Belgique en acceptant de reprendre leurs ressortissants faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire belge. Nicole de Moor entend utiliser «des mesures en matière d’investissements commerciaux, de coopération au développement et de politique des visas» comme moyen de pression envers ces pays, a-t-elle expliqué.