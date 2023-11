Bruxelles: 2 km de guirlandes pour le sapin de Noël de la Grand-Place

«Le moment tant attendu est enfin arrivé»

«Le moment tant attendu est enfin arrivé, celui d’accueillir le traditionnel sapin sur la plus belle place du monde! Plus qu’une tradition, cet arbre est également un symbole, celui de trouver la lumière même dans les temps les plus sombres. Je me réjouis donc de voir les yeux des Bruxellois·es et des touristes briller à la lueur de ses guirlandes!», a expliqué Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.