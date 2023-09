Bruxelles: La place Royale ne ressemblera bientôt plus à ça

Le projet de réaménagement de la place Royale à Bruxelles a franchi une étape importante. L’administration régionale de l’urbanisme Urban.brussels a accordé le permis d’urbanisme à Beliris, l’organe de coopération entre le Fédéral et Bruxelles pour le rayonnement de la capitale.

Place aux piétons

Le rond-point très fréquenté sera supprimé et l’essentiel de la place sera rendue piétonne. Les bâtiments néo-classiques seront en outre illuminés, annonce mercredi le secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme Ans Persoons. Le réaménagement de la place Royale, lieu emblématique de la capitale, est dans les cartons depuis de nombreuses années. Actuellement, seuls 20% de la surface sont dédiés aux piétons contre 80% à la circulation motorisée. À l’avenir, la tendance sera inversée puisque 85% de la surface sera rendue aux piétons . Le rond-point actuel sera supprimé et remplacé par un carrefour situé dans un espace clairement délimité.

La statue de Godefroid de Bouillon déplacée?

La circulation automobile sera concentrée au nord-ouest de la place, côté Coudenberg. La statue de Godefroid de Bouillon sera également restaurée et ne sera plus située au milieu du rond-point, mais sur la zone piétonne. Son socle sera aussi nettoyé et restauré.