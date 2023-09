Bruxelles: vingt-huit personnes interpellées lors de nouveaux contrôles à la Gare du Midi

.«Dix-sept personnes ont été arrêtées administrativement, entre autres pour vol, détention d’armes prohibées, faux documents et possession de drogue. Lors de l’action, un policier de la zone Bruxelles Midi a été blessé par un suspect se rebellant», a précisé la police.

Améliorer la sécurité aux alentours de la gare

Samedi dernier, une opération de contrôle de grande envergure y avait déjà eu lieu, au terme de laquelle 56 personnes avaient été interpellées. L’opération de samedi avait été organisée en réaction à l’annonce, la veille, par le gouvernement fédéral, de mesures visant à améliorer la qualité de vie et la sécurité dans la gare et ses alentours. De nombreuses nuisances et actes délictueux y ont en effet été rapportés ces dernières semaines.