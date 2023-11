Gros changement pour les trottinettes électriques: La Ville de Bruxelles installe 450 dropzones

Le Pentagone sera ainsi le premier à bénéficier de 250 zones de dépôt. Ce sera ensuite le tour de Laeken et du quartier européen. Enfin, les autres localités de Bruxelles-Ville recevront également des dropzones, comme Haren et Neder-over-Heembeek.

Une solution pour remplacer la voiture

«Les trottinettes électriques peuvent être une solution supplémentaire pour remplacer la voiture à Bruxelles», explique l’échevin Dhondt. «Cependant, elles ont causé de nombreux désagréments ces dernières années, et beaucoup de Bruxellois ont commencé à éviter la zone piétonne à défaut de s’y sentir à l’aise», a-t-il ajouté. Des limitations de vitesse avaient par ailleurs déjà été décidées, allant jusqu’à 20 km/h et 8 km/h en zone piétonne.

S’attaquer aux trottinettes délaissées

Les trottinettes qui traînent, «abandonnées par leurs utilisateurs aux endroits les plus inopportuns, sont une véritable plaie», a souligné l’échevin bruxellois. «Nous nous attaquons maintenant à ce problème en créant des dropzones sur l’ensemble du territoire de la Ville de Bruxelles. En d’autres termes, les utilisateurs ne pourront plus clôturer leur course à moins de se trouver dans l’une de ces zones», a-t-il expliqué. «Nous empêcherons ainsi ces véhicules d’envahir les trottoirs, et nous préserverons un espace public accessible».