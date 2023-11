Le café bruxellois Monk revient avec une nouveauté

Au début du mois de mai dernier, le Monk a dû fermer ses portes à la suite de l’expiration du bail et d’un désaccord contractuel avec le propriétaire du bâtiment, le distributeur indépendant de boissons alcoolisées Horeca Logistic Services (HLS). L’information a été mardi confirmée par HLS.

«Venez comme vous êtes»

L’emblématique Monk, situé dans le centre-ville de la capitale belge, s’appellera désormais Billie, «comme Holiday, Jean, Eilish et tant d’autres», ont déclaré les exploitants. «Le message est surtout le suivant: venez comme vous êtes, car tout le monde est bruxellois», ont-ils ajouté.

Trois nouveaux gérants

Les trois nouveaux gérants – Steven De Visscher, Leentje Bruyninckx et Dries Heyman, basés à Bruxelles – souhaitent miser sur l’ancrage local, et HLS s’en réjouit. «On ne touchera pas à une telle institution», confirment les trois nouveaux propriétaires. «Malgré sa mort annoncée, nous continuerons à écrire l’histoire de ce café avec tout notre cœur et notre passion».