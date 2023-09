Sombre histoire à Bruxelles: un adolescent kidnappé et agressé après avoir lui-même agressé une prostituée

Deux heures plus tard, aux environs de 04h00, la victime aurait été retrouvée près du Westland Shopping à Anderlecht. Selon les deux médias, le jeune homme était nu et présentait des brûlures sur tout le corps, provoquées par des mégots de cigarettes, et son nez était cassé. Il a été transporté à l’hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger.