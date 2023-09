Conseils pour devenir riche, amour impossible et «Tim Burton, Le Labyrinthe»: voici l’actu de ce 2 septembre

En vrai: à quel point le changement climatique augmente-t-il les risques d’incendies ?

Selon une étude, le changement climatique accroît nettement le risque d’incendie de forêts à propagation rapide. Après les récentes catastrophes survenues au Canada, en Grèce et à Hawaï, quelles pistes de prévention faut-il trouver ?

Wtf: des scientifiques utilisent des fourmis pour expérimenter des stratégies militaires

Et si on testait des stratégies militaires en les appliquant aux… fourmis ? Voilà l’idée qu’ont eu trois chercheurs de l’université d’Australie occidentale. On te raconte cette expérience loufoque.