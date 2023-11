Plaque personnalisée, exposition sur les frites et Spotify Wrapped: voici l’actu de ce 30 novembre

Une plaque personnalisée crée le buzz sur les réseaux sociaux. La frite, c’est sans doute l’une des plus grandes fiertés de notre plat pays. Et si vous raffolez de ce mets devenu institution, cette expo est faite pour vous. Spotify Wrapped 2023 est arrivé. Dans cette rétrospective, vous pouvez découvrir votre musique la plus écoutée et vos artistes préférés de l’année écoulée. En bref, il s’est passé quoi ce jeudi? On fait le point!