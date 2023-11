Spotify Wrapped est maintenant disponible: Taylor Swift, l’artiste la plus écoutée en Belgique

Taylor Swift est l’artiste la plus écoutée

Taylor Swift enchaîne les succès et est sacrée numéro 1 en Belgique puisqu’elle est l’artiste la plus écoutée de cette année. Depuis le 1er janvier, ses chansons ont été écoutées au total 26 milliards de fois dans le monde. Sa chanson «Cruel Summer» occupe également la sixième place des morceaux les plus écoutés. Pour remercier ses fans pour son année réussie, les «Swifties» les plus fervents sur Spotify recevront une «carte de partage» spéciale et un message de remerciement de l’artiste.

En deuxième et troisième positions des artistes les plus écoutés cette année, on retrouve Bad Bunny et The Weeknd. Lost Frequencies est l’artiste belge le plus écouté. Son morceau «Where Are You Now» est le morceau le plus écouté d’un artiste belge pour la deuxième année consécutive.