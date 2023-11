Une fan de Taylor Swift meurt dans la file d’un concert au Brésil: «Je ne peux même pas vous dire à quel point je suis dévastée»

Taylor Swift a annoncé samedi le report de son concert du soir à Rio de Janeiro en raison de la chaleur extrême, «dévastée» par la mort d’une fan la veille lors du premier show brésilien de sa tournée «Eras Tour».

Canicule extrême au Brésil

«J’écris ceci depuis ma propre loge au stade. La décision a été prise de reporter le concert en raison des températures extrêmes à Rio. La sécurité et le bien-être de mes fans, des autres artistes et des techniciens doit toujours être prioritaire», a expliqué la star planétaire dans un post sur Instagram, alors que les températures flirtaient avec les 60º Celsius ressentis ce week-end.

À lire aussi Des fans de Taylor Swift décident de camper devant le lieu de son concert… cinq mois à l’avance

Les bouteilles d’eau interdites par l’organisation?

Un peu plus tôt dans la journée, elle avait pris la plume sur le même réseau social pour pleurer la mort d’une fan de 23 ans lors de son concert de vendredi, dont les organisateurs sont vivement critiqués pour avoir interdit aux spectateurs d’apporter des bouteilles d’eau malgré la chaleur accablante. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent comment la star a essayé de venir en aide à ses fans assoiffés, en envoyant des assistants leur distribuer des bouteilles d’eau, voire en lançant elle-même dans le public.

L’organisation avait annoncé samedi qu’elle comptait distribuer de l’eau lors du deuxième spectacle, qui a finalement été annulé et reporté à lundi soir, et qu’elle déploierait du personnel supplémentaire. L’artiste doit également se produire à Rio de Janeiro dimanche. La chanteuse sera ensuite à São Paulo vendredi, samedi et dimanche prochains mais on ne sait pas encore si ces concerts auront lieu.

«Je me sens submergée par le chagrin»

«C’est avec le cœur brisé que je dis que nous avons perdu une fan plus tôt dans la soirée», a écrit Taylor Swift sur son compte Instagram. «Je ne peux même pas vous dire à quel point je suis dévastée». «Je me sens submergée par le chagrin lorsque j’essaye même d’en parler. Je ressens cette perte au plus profond de moi, et mon cœur brisé va à sa famille et ses amis», a-t-elle ajouté.

Ana Benevides avait 23 ans

Les autorités sanitaires de Rio ont annoncé qu’Ana Benevides était morte vendredi soir après un arrêt cardio-respiratoire dans le stade Nilton Santos durant le concert auquel assistaient 60.000 spectateurs, le premier d’une série de six shows que la star devait donner au Brésil. Les efforts pour la réanimer ont échoué et une enquête a été lancée, précisent-elles, ajoutant que «pour l’heure, les causes de la mort ne peuvent pas être déterminées».

Le ministre brésilien de la Justice a demandé samedi à ce que tous les organisateurs d’événements garantissent l’accès des visiteurs à de l’eau potable. «Il est inacceptable que les gens souffrent, s’évanouissent et même meurent parce qu’ils n’ont pas accès à l’eau», a déclaré le ministre de la Justice, Flavio Dino, tenant à préciser que la cause de cette mort devait encore être formellement établie.

Time For Fun, producteur de l’événement, a précisé dans un communiqué que la jeune femme avait été «rapidement prise en charge» et que l’équipe médicale avait «choisi de la transférer à l’hôpital Salgado Filho après près d’une heure de soins d’urgence».

Près de 60ºC à Rio

Une grande partie du centre et du sud-est du Brésil souffre depuis plusieurs jours de températures étouffantes et loin de la normale pour un printemps austral, avec une température ressentie qui a grimpé vendredi jusqu’à 59,3ºC à Rio, un record depuis le début des relevés en 2014, selon le système Alerta Rio. Samedi avant l’annonce du report du concert, les fans qui faisaient déjà la queue pour entrer dans le stade se protégeaient du soleil avec des parapluies tandis que des pompiers lançaient de l’eau sur la foule, a constaté un journaliste de l’AFP.