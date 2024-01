Matthew Perry accusé de violences par plusieurs femmes: «Il lui a jeté une table basse»

L’acteur de Friends a été retrouvé mort à l’âge de 54 ans dans son jacuzzi le 28 octobre dernier. Sa mort a été causée par «les effets aigus» d’une prise de kétamine et de la noyade, indiquait le 15 décembre le rapport complet du médecin légiste. Ce traitement lui avait été prescrit pour traiter la dépression et l’anxiété.

Des interrogations circulent depuis la mort de Matthew Perry, notamment sur le rôle de ses médecins. «Je pense que les médecins qui ont travaillé avec Matthew devraient faire l’objet d’une enquête», déclarait en décembre son ex-petite amie, Kayti Edwards , au US Sun. «Il est très difficile de se procurer de la kétamine dans la rue, mais il est très facile pour un médecin ou une infirmière d’en obtenir.»

Plusieurs comportements violents

Cette semaine, c’est l’acteur qui est accusé de comportements violents, rapporte le Daily Mail. Selon plusieurs sources, son ex-fiancée Molly Hurwitz en aurait été victime. Elle et l’acteur devaient se marier mais une violente dispute se serait produite en 2021, le jour de la Saint-Valentin. «Il lui a jeté une table basse et lui a dit qu’elle était folle. Il détestait qu’elle l’ait largué et il souffrait d’une terrible anxiété de séparation», révèlent ces sources au tabloïd anglais.