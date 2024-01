Lidia et Gaëtan, Kelly et Enzo: qui sont les deux couples belges de «L’île de la tentation»?

Kelly et Enzo veulent sortir de leur bulle

Deux des cinq couples seront belges. Il y aura Kelly et Enzo, en couple depuis six mois. Entre Kelly (24 ans) et Enzo (32 ans), tout est allé très vite! Après s’être rencontrés il y a 6 mois à Bruxelles, ils ont ensemble déménagé à Nice, adopté un chien et vivent aujourd’hui une relation fusionnelle! C’est simple: ils ne se quittent plus! Persuadés d’être faits l’un pour l’autre, ils savent aussi qu’ils sont dans une phase de passion, «une bulle d’amour» comme dit Kelly, qui n’est peut-être pas la vraie vie… Mais que se passera-t-il après? Le passé sulfureux d’Enzo, qui se décrit lui-même comme un ex grand séducteur, le rattrapera-t-il dès que Kelly aura le dos tourné? En venant sur l’île, ils prennent le risque de sortir de leur «bulle» et de s’exposer à ce qu’ils redoutent le plus: la tentation!