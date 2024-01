Taylor Swift ne serait pas hétéro, selon un article du New York Times

La tribune en question, comptant environ 5.000 mots et publiée dimanche dans les pages «opinions» du New York Times, avance l’hypothèse que la superstar américaine de la pop s’identifie de façon voilée comme membre de la communauté LGBTQ, tout en s’affirmant publiquement hétérosexuelle.

Un article «intrusif, inexact et déplacé»

Icône féministe

La chanteuse de «Shake It Off», «Anti-Hero» et «You Need To Calm Down», dont la carrière a démarré à Nashville, berceau de la country, s’affiche depuis plusieurs mois avec le joueur de football américain des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce.