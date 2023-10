Les acteurs de «Friends» sortent du silence après la mort de Matthew Perry: «Nous sommes tous totalement effondrés»

«Nous sommes tous totalement effondrés par la perte de Matthew», ont expliqué Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer dans un communiqué commun, leur première prise de parole depuis le décès survenu samedi. «Nous étions plus que de simples collègues de tournage. Nous sommes une famille.»

«Il y a tellement de choses à dire, mais pour l’instant nous allons prendre un moment pour faire notre deuil et digérer cette perte insondable», ont-ils expliqué dans leur communiqué. «Pour l’instant, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matty, à ses amis et à tous ceux qui l’aimaient dans le monde entier.»