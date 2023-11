Des fans de Taylor Swift décident de camper devant le lieu de son concert… cinq mois à l’avance

Incroyable mais vrai. Pour être certain d’avoir une bonne place dans la fosse, certains fans ont décidé de vivre à côté du River Plate Stadium et ce… depuis le mois de juin dernier. Dormant dans des tentes (et ce, peu importe la météo ou les intempéries), ces fans attendent impatiemment les dates du 9, 10 et 11 novembre durant lesquelles se produira la star Taylor Swift dans le cadre de sa tournée mondiale «The Eras Tour».