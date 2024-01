Un homme réclame 100.000 $ à la chaîne Dunkin’ après l’explosion d’un WC

Les faits se sont déroulés en janvier 2022 dans un Dunkin’ Donuts de Winter Park, en Floride. Paul Kerouac est ressorti des toilettes blessé et couvert de matières fécales et d’urine après l’explosion d’un WC.

Blessures psychologiques

Paul Kerouac aurait décidé de porter plainte contre la chaîne, réclamant 100.000 $ de dommages et intérêts, rapporte le New York Post. Il estime, qu’en plus des blessures physiques subies, l’explosion l’a grandement atteint psychologiquement. Il aurait d’ailleurs suivi un programme de soins et de conseils en santé mentale.