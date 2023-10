Voici pourquoi il ne faut pas utiliser son GSM aux toilettes

Peu hygiénique

Mauvais pour la santé

En plus de cela, scroller en étant sur la toilette pourrait avoir des conséquences néfastes sur votre santé. En effet, lorsque vous surfez sur votre GSM au petit coin, vous ne voyez pas le temps passer. Vous y restez doncen moyenne plus longtemps. Le problème? Rester en position assise de façon prolongée est mauvais pour son corps. Comme l’explique, le Dr Joseph Salhab, cette position favorise l’apparition d’hémorroïdes. Cette position augmenterait en fait la pression des veines de l’anus sur le rectum inférieur et donc le risque d’attraper des hémorroïdes. «La constipation et les efforts pour faire caca sont un facteur de risque majeur pour les hémorroïdes», explique le Dr. Sarah Jarvis, médecin généraliste et directrice clinique au Sun. «Être enceinte, avoir une toux chronique et vieillir sont également des facteurs de risque. Mais il en va de même pour les longues périodes passées aux toilettes », ajoute-t-elle. Pour éviter les hémorroïdes, mieux vaut donc éviter de rester 30 min assis sur la toilette et donc d’y emmener son smartphone!