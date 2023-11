Nouveau drame suite au concert de Taylor Swift: «Je suis repartie avec trois brûlures au deuxième degré» (photos)

Le spectacle de Taylor Swift au Brésil a été marqué par un drame où une fan est décédée en raison des températures extrêmes. Ana Clara Benevides Machado, âgée de seulement 23 ans, aurait perdu connaissance et subi un arrêt cardiaque pendant la performance. Malgré l’intervention des secours sur place, elle est malheureusement décédée une heure après son arrivée à l’hôpital.

Des brûlures au deuxième degré

Outre cette tragédie, d’autres fans ont également été affectés par la chaleur extrême à l’intérieur du stade. Certains ont souffert de brûlures au deuxième degré en raison du revêtement métallique du sol, transformé en «plaques chauffantes» par des températures atteignant 40ºC. Les témoignages sur les médias sociaux décrivent une expérience «inhumaine» avec des gens poussés et tombant au sol brûlant. Certains ont dû recevoir des soins médicaux en raison de brûlures persistantes.

«Horrible»

Plusieurs personnes ont partagé sur X (anciennement Twitter) des photos et leur avis quant à leur expérience suite au concert. «C’est dégoûtant. ils ont mis du métal sur le sol connaissant la température à Rio et les gens ont eu des BRÛLURES DE DEUXIÈME DEGRE», peut-on lire sur la plateforme.

«Aujourd’hui, le 18/11, je suis allé au stade Nilson Santos pour le concert de Taylor Swift et je suis reparti avec 3 brûlures au deuxième degré. Les plaques métalliques qui recouvraient le sol de la piste premium se sont transformées en PLAQUE CHAUDE à 40ºC», explique une autre internaute. Ce à quoi on lui répond : «Nous y étions aussi… Je me sentais malade. Sensation de 100º dans les assiettes… Pas d’air à respirer… Horrible!».