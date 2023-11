Vias lance l’édition hivernale de sa campagne BOB, avec Helmut Lotti comme ambassadeur

Boire ou conduire, il faut choisir!

Le chanteur gantois a été choisi comme nouveau visage de la campagne BOB, lancée à l’approche de Noël et du Nouvel an. Dans son clip, Helmut Lotti, vêtu d’une chemise à paillettes et d’un pantalon en cuir, rappelle en version «metal» l’importance de choisir entre boire ou conduire. «Cela me tenait beaucoup à cœur de devenir ambassadeur pour cette opération car je suis toujours heureux d’être moi-même BOB quand c’est nécessaire», souligne le chanteur, qui a lui-même écrit la chanson pour la campagne. «Je pense aussi que c’est tout à fait possible de passer une bonne soirée sans consommer d’alcool. Ma compagne ne boit pas. Et ce n’est pas pour cela qu’elle ne s’amuse pas!».