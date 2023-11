Shannen Doherty sur son cancer: «Je ne veux pas encoremourir» (vidéos)

Une actrice respectée

Sous les posts Instagram, les internautes se sont engoués pour soutenir l’actrice de «Charmed». «Je t’envoie de l’amour, Shannon, tu es incroyablement courageuse et respectée. Tu fais ce que tu as à faire tout en menant les batailles les plus difficiles. Je ne te souhaite que du succès, de l’espoir et des miracles», peut-on notamment lire en commentaire.

Prête pour des essais cliniques

Un nouveau projet

Parallèlement à son combat contre la maladie, l’actrice de 52 ans annonce le lancement de son podcast, «Let’s Be Clear with Shannen Doherty», le 6 décembre. Dans ce podcast, elle abordera ouvertement sa vie quotidienne avec le cancer, offrant aux auditeurs un aperçu de sa carrière, de sa vie personnelle, et même de ses relations amoureuses tumultueuses. «Mon podcast contient des souvenirs amusants et moins amusants sur le passé, le présent et l’avenir», écrit-elle.