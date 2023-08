La kétamine explose en Belgique, à la recherche de Nessie, les Cheetahs terminent 5e: voici l’actu de ce 29 août au matin

En vrai: Pourquoi la kétamine est la nouvelle drogue festive

La kétamine est en plein essor. Cette drogue, principalement connue comme anesthésique pour chevaux, circule depuis la crise du coronavirus de plus en plus fréquemment dans les raves, les fêtes privées et les bars. Pourquoi les jeunes ont-ils recours à cette drogue? Et quelle est sa dangerosité?