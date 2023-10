L’état de santé de Céline Dion, le danger des cotons-tiges et une simulation de voyage qui coûte cher : voici l’actu de ce 25 octobre

Certains médias jurent avoir aperçu Céline Dion en fauteuil roulant et souffrant d’un cancer, mais est-ce bien vrai? Vous avez pris l’habitude de passer un coton-tige dans chacune de vos oreilles? Il s’agirait d’une terrible idée. Une Belge se retrouve à devoir payer plus de 3.500 € pour des vacances alors qu’elle avait juste fait une simulation en ligne. Chaque jour, Metro vous propose un condensé de l’actu. En bref, il s’est passé quoi ce mardi? On fait le point!