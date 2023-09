Régionalisation du rail, bonne nouvelle pour les scénaristes, Lego fait marche arrière: voici l’actu de ce 25 septembre

Faut-il régionaliser le rail en Belgique? Se dirige-t-on vers la fin de la grève des scénaristes à Hollywood? Lego abandonne les briques en bouteilles plastique recyclées. Chaque jour, Metro te propose un condensé de l’actu. En bref, il s’est passé quoi ce dimanche? On fait le point!

En vrai: Faut-il régionaliser le rail en Belgique?

Comme à chaque nouvelle élection, la régionalisation du rail revient sur la table. De nombreux pays l’ont adoptée avec succès. Mais est-elle vraiment envisageable en Belgique? Metro vous dit tout.

News: Bientôt la fin de la grève à Hollywood?

La grève des scénaristes américains, soutenus par les acteurs, dure depuis 146 jours et aurait déjà coûté 5 milliards $ à l’économie californienne. Mais nous avons appris cette nuit qu’un accord préliminaire avait été trouvé.

Look up!: Coup dur pour Lego (et pour la planète)

Lego a décidé de suspendre son projet de fabrication de briques à base de bouteilles plastique recyclées.Le nouveau matériau utilisé produirait en réalité davantage d’émissions de CO2.

Lifestyle: Pourquoi vous devez absolument éviter de grignoter devant la télévision

Retard dans le développement, problème de digestion et prise de poids, voici ce que vous risquez si vous êtes tenté de grignoter devant un écran. On vous explique!

Sport: Megan Rapinoe réussit ses adieux à la sélection américaine

La star américaine du foot Megan Rapinoe, championne olympique et double championne du monde, a remporté dimanche à Chicago son dernier match avec la sélection américaine, 2 à 0 face à l’Afrique du Sud en amical. À 38 ans, Rapinoe a même été créditée d’une passe décisive sur corner, avant de sortir à la 54e minute, pour clore une carrière en sélection longue de plus de 17 ans avec 203 matches et 63 buts. L’emblématique attaquante, figure de proue mondiale du foot féminin, engagée notamment pour les droits des LGBT+, mettra un terme définitif à sa carrière en novembre, à la fin de la saison régulière du championnat des États-Unis, qu’elle dispute avec son club de l’OL Reign.