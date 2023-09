Araignées: pourquoi sont-elles si énormes cette année?

Vous n’avez sans doute pas pu y échapper: les moustiques et les araignées sont actuellement présents en nombre dans les maisons et les appartements. Et mauvaise nouvelle pour les arachnophobes, ces dernières sont particulièrement grandes cette année!

Maintenant que les vagues de chaleur sont terminées et que l’automne arrive, vous pensiez passer des nuits tranquilles? C’était sans compter les moustiques, qui sont de retour en force et dont le nombre explose, mais aussi les araignées. Car oui, on a une très mauvaise nouvelle pour les arachnophobes: les araignées sont énormes cette année.

Pourquoi sont-elles si grandes?

S’il y a actuellement beaucoup d’araignées dans votre logement ou dans votre jardin, cela n’a rien d’anormal. C’est à cette période de l’année que les mâles sortent de leur cachette pour se reproduire. Mais pourquoi sont-elles si imposantes? La RTBF s’est penchée sur le phénomène et a interrogé des spécialistes en la matière. «Leur taille est proportionnelle à la quantité de nourriture acquise durant son cycle de vie. Autrement dit, si elles ont pu manger en grosse quantité, elles vont se développer de manière optimale et être plus grandes», explique Frédéric Francis, professeur à Gembloux Agro-Bio-Tech. Cela ne va pas vraiment vous rassurer mais si les araignées sont grandes, c’est donc qu’elles ont bien mangé cet été!

Des araignées de plus en plus grandes?

Jusqu’à présent, selon les spécialistes, le phénomène n’a rien d’anormal. Néanmoins, et ça c’est une très mauvaise nouvelle pour les arachnophobes, si des grandes araignées se reproduisent, cela pourrait donner des bébés araignées de plus en plus grands. «Si l’on a des individus au stade adulte avec une taille et une physiologie importantes, les conditions de reproduction seront optimales et l’on peut s’attendre à ce que les générations qui suivent soient également plus grandes», explique Rudy Caparros Megido, professeur d’entomologie à Gembloux Agro-Bio-Tech.

Pourquoi il ne faut pas tuer les araignées

Par contre, ce n’est évidemment pas une raison pour les écraser ou les tuer. En effet, les araignées jouent un rôle essentiel dans notre écosystème. Elles se nourrissent essentiellement de moustiques et de mouches et permettent de réguler les populations de ces espèces qui ont tendance à envahir nos maisons. Les araignées sont donc de précieuses alliées qu’il ne faut pas tuer.