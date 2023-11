Attention, un froid polaire arrive bientôt en Belgique: «On va connaître de potentielles chutes de neige»

Après avoir connu des journées entières de pluie ces derniers jours, c’est le froid qui a décidé de s’abattre sur notre plat pays et ce, dès aujourd’hui.«Les conditions vont évoluer à partir de ce mardi», a affirmé Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. «On va connaître un temps plus frais, avec seulement 6 ou 7 degrés au menu des prochains jours. Il fera un peu plus doux jeudi, mais cela ne va pas durer. En général, on sera un ou deux degrés sous les moyennes de saison.», conclut-il.