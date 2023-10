Attention, une nouvelle arnaque commerciale se répand sur Facebook et peut vous coûter très cher !

Une nouvelle arnaque commerciale qui permettrait de gagner vite et facilement beaucoup d’argent sévit actuellement sur Facebook. Ne tombez pas dans le panneau!

Depuis plusieurs mois, les arnaques commerciales se multiplient sur les réseaux sociaux. Certains malfrats n’hésitent pas à utiliser l’image de personnalités pour rendre leurs méfaits plus crédibles. Et notamment celle d’animateurs et de journalistes.

Les arnaques commerciales se multiplient

On se souvient qu’en juin dernier, l’identité du journaliste de la RTBF Adrien Devyver avait été usurpée. Son image avait été utilisée à côté d’un titre racoleur qui amenait l’internaute vers un faux site de presse, puis vers une plateforme pour investir dans une cryptomonnaie. Mais il s’agissait en fait d’une cyberarnarque.

La RTBF met en garde

Cette fois, la RTBF met en garde contre une nouvelle arnaque sévissant sur Facebook. L’image des journalistes François de Brigode et Laurick Ayoub a été utilisée dans un post vantant les mérites d’un jeu à télécharger qui permettrait de gagner vite et facilement beaucoup d’argent. Il s’agit bien évidemment d’une arnaque. Cette vidéo est un montage réalisé grâce à l’intelligence artificielle qui a usurpé leurs visages et leurs voix.

Ph. RTBF

Une plainte déposée

La RTBF a immédiatement contacté Facebook pour stopper cette publicité et va porter plainte contre X au pénal.

Si vous voyez cette pub sur votre mur, n’hésitez pas à la dénoncer auprès de Facebook. Signalez-la comme indésirable et invitez aussi vos amis à signaler la pub et à la masquer. Soyez vigilants et dites-vous bien que les pubs vantant l’argent facile sont des arnaques qui peuvent, au contraire, vous coûter très cher!