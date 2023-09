Bientôt des tests en Belgique pour une semaine de travail de 4 jours mais payée 5

C’est la semaine dont tout travailleur rêverait: travailler 8 heures par jour pendant quatre jours mais être payé comme si l’on avait travaillé la semaine entière. C’est le test que le ministre de l’Économie et du Travail Pierre-Yves Dermagne lance dans les entreprises belges. Le ministre socialiste a en effet lancé un appel à toutes les entreprises désireuses de se lancer.

Une expérience similaire a été menée l’année dernière en Grande-Bretagne. Et selon M. Dermagne, sur 61 entreprises, plus de 90% d’entre elles se sont montréessatisfaites de la mesure.

Quels objectifs?

Le premier objectif de cette expérience est d’améliorer le bien-être au travail et de diminuer les cas de burn out. Les maladies de longue durée n’ont en effet cessé d’augmenter ces 15 dernières années en Belgique. Le deuxième objectif est de lutter contre la problématique des métiers en pénurie. Selon le ministre, cette semaine de quatre jours payée cinq pourrait attirer les travailleurs vers certains métiers moins attractifs. Et elle permettrait aussi de ramener des personnes inactives dans le monde de l’emploi.