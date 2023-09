C’est quoi ces étranges lumières vues dans le ciel juste avant le séisme au Maroc? (vidéo)

Une vidéo vue plus de 1 million de X (anciennement Twitter) montre d’étranges boules blanches dans le ciel marocain. «Marrakech, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9, regardez dans le ciel. Expliquez-moi en commentaires s’il vous plaît», lance l’homme qui filme six points lumineux dans le ciel. Selon lui, la vidéo a été filmée juste avant le violent tremblement de terre qui a secoué le Maroc ce week-end.

Ballons chinois ou lumières de séisme?

Sur X, la vidéo a suscité de nombreux commentaires, notamment complotistes. Certains utilisateurs estiment qu’il s’agit de «ballons chinois», voire d’ovnis. D’autres pensent que ce sont des satellites Starlink d’Elon Musk. Mais en réalité, il s’agit d’EQL (pour earthquake light) ou lumières de séisme en français. C’est un phénomène rare et étrange observé à plusieurs endroits du monde avant des séismes, et dont l’origine reste incertaine.

Quatre grandes familles de luminosités sismiques

En 2014, des chercheurs s’étaient intéressés à ce phénomène. Ils avaient notamment analysé 65 témoignages. «On identifie quatre grandes familles de luminosités sismiques . La première ce sont des sphères lumineuses, qui sont soit statiques soit en mouvement dans le ciel, la deuxième rassemble des luminosités atmosphériques, des flashs rapides et brefs, et aussi des illuminations visibles sur plusieurs kilomètres. La troisième forme ressemble à des sortes de flammes qui sortent de terre, mais ce ne sont pas des combustions car elles n’émettent pas de chaleur. Enfin, en dernier, il existe aussi des bandes ou des colonnes lumineuses qui sortent du sol», expliquait à l’époque le géologue Robert Thériault, auteur principal de l’étude. Il estimait que ce phénomène était associé à moins de 10% des séismes dans le monde . Les lumières statiques observées au Maroc correspondent donc parfaitement à la première catégorie de lumières de séisme.

Quelle est l’origine de ces lumières?

L’origine des lumières de séisme fait toujours l’objet de discussions chez les scientifiques. L’hypothèse la plus probable serait qu’elles soient issues de «la libération brutale de charges électriques provoquées par des glissements de roches cristallines qui remontent en surface et ionisent l’air ambiant», explique Le Figaro. «Si ce phénomène a déjà été observé, il est suffisamment rare pour que les scientifiques ne parviennent pas à se mettre d’accord à chaque fois sur l’origine de ces lumières sismiques», relatait en 2021 le média américain The Hill. Espérons que ces lumières sismiques filmées au Maroc puissent aider les scientifiques à mieux étudier et connaître ce phénomène étrange et méconnu !