Cet astéroïde de la force de 22 bombes atomiques qui pourrait heurter la Terre peut-il causer notre disparition?

Bennu, c’est quoi?

L’astéroïde Bennu est un petit corps céleste de type astéroïde qui a attiré l’attention en raison de sa proximité avec la Terre et de sa mission d’exploration par la Nasa. Celui-ci passe tous les six ans près de la Terre, et il devrait heurter notre planète en septembre 2182 , selon les dernières prévisions des scientifiques.

Est-ce grave?

Oui et non. Ce serait grave, puisque l’impact de cet astéroïde avec notre Terre aurait le même effet que 22 bombes atomiques et ravagerait tout dans un rayon de 1.000 kilomètres. Mais selon le magazine Science, si le risque évoqué est réel, les scientifiques sont optimistes quant au fait qu’ils trouveront une solution d’ici là et qu’il n’y a que peu de chances que la catastrophe ne se produise. Et si l’impact devait arriver, il ne causerait pas l’extinction de notre monde. À titre de comparaison, l’astéroïde qui avait fait disparaître les dinosaures mesurait 20 mètres de large, soit 20 fois la taille de Bennu.