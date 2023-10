Colruyt, Aldi, Delhaize: voici les supermarchés les moins chers de Belgique

En Belgique, on ne manque pas de supermarchés mais on ne sait pas exactement lesquels sont les plus avantageux. Ça tombe bien, Test-Achats a fait le calcul pour nous en se basant sur un panier de produits essentiels à notre quotidien. Quels sont les bons élèves en matière de prix bas? Metro vous dit tout.

Avec l’inflation galopante et la hausse des prix, les Belges n’ont jamais payé leurs courses aussi chères et passer à la caisse au supermarché devient de plus en plus douloureux. Alors forcément, si l’on peut faire des économies en allant dans le magasin le moins cher possible, on le fait et on aurait tort de se priver. Test-Achats, qui défend les consommateurs, a décidé de comparer les supermarchés, afin de déterminer lequel était le moins cher.

Comment le panier a-t-il été composé?

Pour ce faire, Test-Achats a calculé le prix d’un panier de consommateur contenant tous types de marques et de produits, qui sont essentiels à notre quotidien. Au total, ce sont 5.350 références qui ont été comparées, dans les magasins Colruyt, Collect&Go, Lidl, Aldi, Okay, Spar, Carrefour Hyper, Delhaize, AD Delhaize, Carrefour Market, Albert Heijn et Cora. Dans chaque magasin, un panier marques nationales, un panier marques distributeurs et un panier marques blanches a été réalisé.

Qui est le moins cher?

Alors qu’en est-il? Il semblerait que les magasins Spar, Cora et Carrefour Market soient au-dessus de la moyenne. Delhaize et Carrefour Hyper intègrent désormais la moyenne au niveau des supermarchés, tandis qu’il est possible d’économiser jusqu’à 62% en achetant des marques premier prix ou les produits blancs chez Aldi et Lidl. Par ailleurs, c’est (sans trop de surprise) Colruyt qui applique les prix les plus bas, devant Albert Heijn. Fait notable: Colruyt, Collect&Go et Okay sont moins chers lorsqu’ils sont près d’un Albert Heijn car ils s’alignent systématiquement sur leurs prix, qui font partie des plus intéressants.