Combien de temps faut-il sans boire pour réparer les effets néfastes de l’alcool?

On le sait, l’alcool est dangereux pour la santé de manière générale. Mais on ne pense pas toujours aux effets néfastes qu’il peut avoir sur notre cerveau. Il abîme notre cortex, ce qui peut nous empêcher, par exemple, de prendre des décisions correctement.

Des effets pas irréversibles

Pour répondre à cette question, ils ont réalisé des scanners cérébraux de personnes devant se sevrer. La durée de sevrage variait selon les participants. Les chercheurs ont réparti les candidats en quatre groupes: ceux sobres depuis une semaine, un mois, plus de sept mois et, enfin, ceux qui n’ont jamais eu de problèmes d’alcool. «À chaque fois, les scientifiques se sont concentrés sur l’épaisseur corticale de 34 régions, pour pouvoir analyser leurs variations au fil du temps et du sevrage», relate le site Slate.

Une longue période d’abstinence

Selon leurs résultats, le cortex cérébral se réparait de manière la plus importante lors du premier mois sans alcool. Mais ils ont également réalisé que plus la période d’abstinence était longue, plus l’épaisseur du cortex était grande. Et c’est au bout de sept mois -ou 213 jours- que le cortex retrouvait sa forme initiale.