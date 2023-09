Comment certains automobilistes évitent les amendes pour excès de vitesse grâce à cette «astuce»

Pas de nom, pas d’amende?

Un automobiliste conduisant une voiture de société peut échapper à cette amende simplement en croisant les doigts. Les communes ont en effet besoin du nom du conducteur de la voiture pour émettre une amende et certaines entreprises ne le fournissent pas.

Quelle solution?

Cette « astuce » pourrait être corrigée mais c’est le département de la justice qui peut obliger les propriétaires à déclarer le nom du conducteur, et non les communes. Dans le cas où ils ne le font pas, ces derniers risquent jusqu’à deux ans de prison et 4.000 euros d’amende. Le problème, c’est que les parquent flamands n’accordent pas la priorité aux affaires d’amendes SAC.