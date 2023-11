Comment des Américains soucieux du climat réduisent leur empreinte carbone?

Au bout de six mois, la matière obtenue est utilisée sur les parcelles voisines pour aider à faire pousser des tomates, de la coriandre, et des légumes.

«Faire du compost permet d’éviter que les déchets organiques se retrouvent dans des décharges», explique-t-il. Le compost produit moins de méthane -- un gaz à effet de serre très puissant -- et permet de redonner un sentiment d’appartenance à une communauté, ayant un but commun, ajoute-t-il.

«Il s’agit du problème numéro 1 pour ma génération», dit-il à l’AFP lors d’un appel vidéo. Il est aujourd’hui impliqué dans deux mouvements, la «California Green New Deal coalition» et «Youth Climate strike» à Los Angeles.

Les vêtements qu’il porte ont plusieurs années. Sa tablette est un modèle qui date d’il y a cinq ans, et qu’il a fait réparer après en avoir cassé l’écran. Ces mesures incarnent sa philosophie: acheter moins, et acheter pour durer.

L’idée que le sevrage des énergies fossiles conduirait à des vies «tristes et misérables» est une «stratégie de communication très efficace» de l’industrie, selon lui. «Du point de vue de la santé, émotionnel, et financier, il y a tellement de bénéfices à une vie zéro déchet et durable, et j’en suis la preuve vivante.