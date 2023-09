Comment expliquer la soudaine chaleur étouffante qui traverse la Belgique en ce mois de septembre?

Depuis plusieurs jours, la Belgique et la France enregistrent une période de chaleur plutôt inhabituelle à cette période de l’année. Alors que le mois d’août est resté relativement frais, le thermomètre affiche jusqu’à 30ºC à Bruxelles ce mardi, et l’on doit s’attendre à ce que cela reste plus ou moins pareil jusqu’à lundi prochain.