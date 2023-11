Comment le GSM influe sur la qualité de notre sperme?

Une équipe de chercheurs de l’université de Genève a mené une étude pour savoir si l’usage des GSM pouvait être lié à la faible concentration de spermatozoïdes et un faible nombre de spermatozoïdes, relaie «The Independent». Ceux-ci ont analysé, entre 2005 et 2018, les données de 2.886 hommes âgés de 18 à 22 ans.

Et il s’avère que les hommes utilisant peu leur téléphone portable ont une concentration de sperme plus élevée que ceux qui l’utilisent plus de 20 fois par jour. 56,5 millions par millilitre contre 44,5 millions par millilitre. On observe une baisse de 21% de la concentration de spermatozoïdes chez les utilisateurs réguliers.