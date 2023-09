Comment le prix de l’alimentaire évolue-t-il par rapport à nos voisins?

«Pas d’anomalie belge»

«Il n’y a pas d’anomalie belge constatée dans l’évolution des prix», selon M. Dermagne, également interrogé par SudInfo: Français, Allemands et Néerlandais sont globalement logés à la même enseigne. Si l’on observe la hausse des prix depuis début 2022, le niveau allemand est plus élevé, le français le plus bas, la Belgique se situant plus ou moins au même niveau que les Pays-Bas.

Une évolution surveillée

L’évolution des prix restera toutefois sous surveillance. Deux études sont attendues: à l’automne, celle de l’Observatoire des prix et, cet hiver, celle de l’Autorité belge de la concurrence. La première devrait permettre de comprendre pourquoi on constate des différences de prix entre les supermarchés belges et ceux des pays voisins. Entre 2016 et 2022, les prix des denrées alimentaires et des boissons non-alcoolisées ont augmenté de 15,3% en Belgique. Alors qu’en Allemagne ou aux Pays-Bas l’augmentation a été plus importante: respectivement de 26,4% et 21,2% sur la même période.