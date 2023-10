Comment réagir en cas d’attaque terroriste ? Voici les bons réflexes à avoir

Restez attentif

Pour prévenir toute attaque terroriste, il faut penser à garder les yeux ouverts . Être scotché à téléphone lorsqu’on prend les transports en commun n’est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Il est important de rester prudent et observateur surtout lorsqu’on est dans les transports en commun, à l’intérieur d’une gare, d’un aéroport ou de tout autre lieu public. En plus d’éviter qu’un pickpocket ne te vole quelque chose, cela pourrait t’aider à remarquer un bagage ou un colis suspect ou un individu au comportement louche .

Mettez-vous à l’abri

Une fois le danger remarqué, il est important de s’en éloigner pour se mettre à l’abri. Il vaut généralement mieux être discret et prendre la sortie la moins exposée. S’il vous est impossible de vous éloigner, en cas de fusillade ou d’alerte à la bombe par exemple, pensez à vous tenir à distance des fenêtres si vous êtes en intérieur et à vous allonger face contre terre. Recroquevillez-vous aussi afin de protéger votre tête et vos organes vitaux. Essayez de faire le moins de bruit possible et, une fois que la voie est libre, quittez au plus vite la zone. N’hésitez pas à aider les personnes autour de vous.