Conflit israélo-palestinien: faut-il craindre des violences en Belgique?

Quelle est la situation sur place?

Samedi matin, le mouvement islamiste palestinien Hamas a lancé une attaque massive et surprise depuis la bande de Gaza. L’armée israélienne pilonne depuis cette enclave palestinienne contrôlée depuis 2007 par le Hamas, après les attaques terrestres, aériennes et maritimes sans précédent du mouvement islamiste, qui ont provoqué la sidération en Israël où elles sont comparées aux attentats 11 septembre 2001.

Plus de 900 personnes ont été tuées en Israël depuis le début de l’offensive samedi, 250 d’entre elles lors d’une rave party organisée dans le désert israélien, et 2.616 blessées, selon les autorités. Côté palestinien, «environ 1.500 corps» de combattants du Hamas en Israël ont été retrouvés depuis l’attaque lancée samedi matin par le mouvement islamiste palestinien à partir de la bande de Gaza.

Quelles conséquences chez nous?

Conséquence: des effectifs supplémentaires sont nécessaires et la surveillance est renforcée , notamment autour des écoles et autres lieux de culte juifs. En fonction de l’évolution de la menace, d’autres mesures pourraient être décidées, toujours selon la ministre, qui s’est dite choquée par les attaques terroristes en Israël.

Le Hamas peut-il réellement passer à l’acte?