D’où vient le week-end ?

Semaine de sept jours

D’un à deux jours de repos

La semaine de sept jours bien installée, il faudra cependant attendre 321 après J.C. pour que l’Église catholique impose un jour de repos aux travailleurs. Il s’agit du dimanche, décrété Jour du Seigneur et adopté au départ uniquement par les pays chrétiens. Mais ce n’est qu’en 1879 qu’un deuxième jour de congé est venu compléter ce moment de pause, d’abord seulement en Angleterre. Et la raison est pour le moins cocasse. Il est très vite apparu que de nombreux travailleurs employaient leur journée de congé pour boire et faire la fête et n’étaient donc pas aptes à reprendre correctement le travail le lundi. La solution toute trouvée: ajouter un second jour de repos. C’est ainsi qu’est né le week-end. Le mot réunit «end» (fin) et «week» (semaine), pour signifier la fin de la semaine et surtout la période de congé de la fin de semaine. Le principe d’abord propre à notre voisin anglo-saxon, s’est ensuite répandu jusqu’à se généraliser dans les années 30 pour compenser le manque d’emplois liés à la crise économique. Voilà pourquoi nous jouissons aujourd’hui de deux jours de repos bien mérités chaque semaine !