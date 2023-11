Eau contaminée au PFAS: comment savoir si vous êtes concerné?

Le dossier des PFAS, aussi appelés «polluants éternels», est au-devant de la scène depuis qu’un magazine de la RTBF a révélé la semaine dernière des concentrations trop importantes de ces produits chimiques dans l’eau potable dans la commune de Chièvres (Hainaut). La ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier (Ecolo) a depuis annoncé des analyses environnementales détaillées dans les zones de Chièvres, Nimy et Feluy. La ministre a également recommandé aux habitants des communes de Chièvres, Leuze-en-Hainaut, Beloeil, Ath, Nimy, Obourg, Écaussinnes et Seneffe d’éviter de consommer les œufs et les légumes issus de production locale dans le cadre de mesures de précaution.