Est-il plus écologique de se faire livrer à la maison ou dans un point de collecte ?

Depuis quelques années, il est devenu très courant de commander en ligne. Au moment de choisir sa livraison, il est souvent demandé si on préfère recevoir sa commande à domicile ou dans un point de collecte. S’il est généralement moins cher de choisir l’option «point de collecte», ce n’est pas nécessairement plus écologique. On vous explique.

De plus en plus de Belges font des achats en ligne selon une étude de la VUB.Sans devoir se déplacer au magasin, on peut ainsi recevoir ses achats chez soi ou dans un point de collecte.Une tendance qui est souvent dénoncée et considérée comme peu écologique car elle occasionne des emballages supplémentaires et plus de transport. Pour limiter son empreinte Carbonne, est-il préférable d’opter pour la livraison à domicile et dans un point de collecte?

Un algorithme pour calculer le coût

«Savoir si c’est la livraison à domicile ou le retrait en ’click & collect’ qui est le plus durable est une question que l’on avait de la part de la clientèle», explique Charles-Henry de Maleissye-Melun, CEO de Fnac Vanden Borre à nos confrères de la RTBF. L’entreprise vient donc de mettre en place l’outil «Smartdrop», un algorithme qui permet de calculer quel trajet émet le moins de CO2. «Il prend un certain nombre de critères en considération pour calculer le coût: l’accidentologie, le coût carbone, la pollution, le nombre de fois où on doit se représenter au domicile du client s’il est absentetc.» Au moment du choix de la livraison, le site affiche l’option de livaison la plus durable au client.

Caluler l’empreinte carbone

Malheureusement, cet algorithme n’est pas généralisé dans toutes les enseignes en ligne. Il faut donc comprendre comment calculer l’empreinte carbone des derniers kilomètres dans la livraison de colis pour pouvoir choisir l’option la plus écologique: «Nous avons calculé l’empreinte CO2 des livraisons des achats en ligne en Belgique depuis les centres de distribution jusqu’à l’adresse de destination», explique Koen Mommens, chercheur à la VUB, Mobilis. «C’est 47.000 tonnes de CO2 par an ». Cette empreinte est donc celle des derniers kilomètres.

Chez soi à la campagne, dans un point relais en ville

Mais donc, vaut-il mieux une camionnette qui va de maison en maison ou une camionnette qui va jusqu’à un magasin et puis un trajet entre chaque maison et le point de collecte? «Ça dépend de comment vous vous déplacez pour aller chercher votre colis», explique Koen Mommens. Ainsi, retenez que si vous habitez à la campagne et que vous devez prendre la voiture pour aller à un point de collecte, mieux vaut se faire livrer à la maison. En effet, faire l’aller-retour en voiture a un impact plus important que celui de la camionnette qui va de maison en maison. Au contraire, si vous habitez en ville et allez chercher votre colis à vélo, à pied ou en transport en commun, choisir l’option « point relais » est plus durable.

