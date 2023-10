Est-il réellement avantageux d’acheter au duty free ?

Il s’agit d’un passage obligé lors de tout départ en avion: la zone «duty free» de l’aéroport. On y retrouve de tout: cosmétiques, alcool, chocolat en format XXL, porte-clés, sous verres… Les produits y sont détaxés et donc en moyenne 20% moins chers. Pourtant acheter sa bouteille de parfum dans une de ces boutiques n’est pas nécessairement plus intéressant pour notre compte en banque. On t’explique pourquoi.

À lire aussi Les prix des boutiques duty-free dans les aéroports ne sont pas toujours intéressants

Quitter l’Europe

Tout d’abord, pour pouvoir bénéficier des produits détaxés, il faut avoir billet d’avion à destination d’un pays hors Union européenne. Tous les autres voyageurs payent le prix plein dans la zone «duty free». Est-ce donc réellement intéressant de faire un stock de chocolat lors de son passage ?

Petites économies

«L’immense majorité, soit 80% de nos produits, sont moins chers qu’en centre-ville», comme l’explique un commerçant à nos confrères de RTL. « C’est une négociation commerciale qu’on a avec les fournisseurs, on peut donc obtenir des bons prix d’achat. Et on est très concentré en termes de magasins, on a des gains de productivité». Il peut donc s’avérer intéressant d’acheter certains produits à l’aéroport. À noter que les différences de prix entre les boutiques à l’aéroport et les supermarchés sont généralement assez minimes. Une bouteille d’alcool peut par exemple être vendue 25,90€/L à l’aéroport, contre 26,05€/L au supermarché. Le constat est identique coté parfum où l’on économise en général à peine quelques euros en achetant son flacon au «duty free».

À lire aussi Pourquoi vous ne devriez jamais porter des tongs dans un aéroport, selon un membre des services secrets (vidéo)

D’un produit à l’autre

Si certains produits sont vendus légèrement moins chers à l’aéroport, d’autres au contraire ont des prix supérieurs à ceux affichés en supermarché. Selon RTL, bien que le chocolat soit vendu 10 à 15% moins chers à l’aéroport, une barre de chocolat Toblerone est par exemple vendue 33€ le kg à l’aéroport, alors qu’elle est à peine 19,10€ le kg au supermarché. Une différence énorme qui incite à regarder à deux fois avant d’acheter quelque chose.

Comparer les prix

En conclusion, faire des achats au «duty free» n’est pas toujours synonyme de bonne affaire. Le mieux reste de comparer les prix avec ceux pratiqués en supermarché pour être certain d’économiser quelques euros. À noter qu’en fonction du pays dans lequel on se trouve, il peut être plus intéressant de faire un tour au «duty free». Au Luxembourg, les accises sont beaucoup moins élevées sur les produits de luxe par exemple.