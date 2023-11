L’hiver approchant, le retour des maladies hivernales tels que la Covid et la grippe est à craindre. Faut-il ou non se faire vacciner? Est-ce nécessaire même lorsqu’on n’est pas une personne à risque? On vous donne quelques clés pour décider.

Si la campagne de vaccination contre la grippe vise avant tout les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes présentant des maladies chroniques, les femmes enceintes et les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social, elle nous concerne tous. Faut-il se faire vacciner contre la grippe avant l’arrivée de l’hiver? Metro tente de répondre à vos interrogations.

Des épidémies hivernales

Chaque année, on observe des épidémies saisonnières de certains virus comme la Covid ou la grippe. Si ces virus circulent plus en hiver c’est entre autres car nos habitudes changent lorsque les températures baissent. Nous sommes plus souvent à l’intérieur, nous aérons moins… Et tout comme la Covid, les virus de la grippe se transmettent par voie aérosol, par ces très fines gouttelettes qui restent en suspension dans l’air que nous émettons en respirant, en toussant, en éternuant…

Des symptômes plus ou moins graves

Si le virus de la grippe peut ne provoquer aucun symptôme ou des symptômes très légers, dans 50% des contaminations, il a néanmoins des conséquences assez, voire très sévères. Dans la plupart des cas, la grippe provoque un « syndrome grippal », qui dure une bonne semaine. On se sent alors très fatigué, on a des sensations de malaise, une fièvre élevée, des maux de tête, des courbatures ainsi que des symptômes respiratoires. Dans certains cas, les symptômesrespiratoires se compliquent en sinusite, en bronchite ou encore en pneumonie. Et dans les cas les plus graves, on souffre d’un syndrome de détresse respiratoire aigu qui nécessite une hospitalisation en réanimation avec une évolution possible vers le décès. Mais même sans complications, la grippe est une maladie dont la convalescence peut durer longtemps et vous laisser une fatigue intense pendant plusieurs semaines.

Des personnes plus à risque

Les personnes âgées et/ou souffrant de comorbidités graves, ont plus de risques de développer une forme sévère d’infection grippale. Chez les femmes enceintes, il existe en plus un risque accru de mort fœtale in utero, d’avortement spontané et d’accouchement prématuré. Selon les recommandations, ces personnes doivent se faire vacciner à l’approche de l’hiver:

–personnes âgées de 65 ans et plus;

–personnes de moins de 65 ans souffrant de certaines maladies chroniques;

–femmes enceintes;

–personnes souffrant d’obésité;

–entourage des nourrissons à risque de grippe grave et des personnes immunodéprimées;

–aides à domicile des particuliers employeurs vulnérables bénéficiaires d’exonérations;

–professionnels exposés aux virus influenza aviaires et porcins.

Tous vaccinés?

Mais dois-je me faire vacciner contre la grippe si je ne fais pas partie de cette liste? Ce n’est pas nécessaire mais vous pouvez le faire. La vaccination contre la grippe a un intérêt aussi bien individuel que collectif. Se faire vacciner, c’estavoir moins de risques d’être contaminé, avec une efficacité qui varie de 40 à 70% selon les années. Et être vacciné, c’est aussi réduire le risque de transmettre le virus à des personnes plus fragiles. À vous de décider!