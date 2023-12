Faut-il se montrer nu devant ses enfants ?

Les parents sont souvent les premières personnes qu’un enfant voit nus. La situation est d’ailleurs inévitable selon Marie Géonet, psychologue spécialisée en psychologie du couple et sexologie. Mais est-ce une bonne chose de s’afficher ainsi devant ses enfants?

À lire aussi Voici comment retracer l’origine de votre nom de famille

Influence réelle

Selon la spécialiste, si des moments de nudité peuvent survenir involontairement, il n’y a pas lieu de dramatiser. Cette vision offre aux enfants une opportunité d’apprendre à reconnaître les différences entre les corps masculins et féminins. Mais sachez que les comportements des parents ont des répercussions sur les enfants et leurs perceptions. Ainsi le fait qu’un parent soit à l’aise avec son corps ou au contraire se montre pudique, influencera l’aise ou la gêne que les enfants auront vis-à-vis de leur propre corps. Une personne qui aura vu ses parents très pudiques lorsqu’il était enfant, aura plus de chances d’avoir un problème avec la nudité plus tard.

Respecter les limites de l’enfant

Mais qu’advient-il donc de faire lorsqu’on est parent? La psychologue recommande de suivre son instinct, respecter les limites des enfants et d’instaurer progressivement les notions de pudeur et d’intimité. Elle souligne l’importance de l’apprentissage précoce du consentement et de la propriété du corps, éléments cruciaux pour prévenir des situations potentiellement dangereuses.

Trouver un équilibre

En conclusion, la famille, selon Marie Géonet, agit comme un mini-laboratoire préparant les enfants à ses futures interactions sociales. Trouver un équilibre entre la pudeur, l’apprentissage des limites et la normalisation des corps est essentiel pour favoriser une vision saine de la nudité. En fin de compte, chaque parent doit s’écouter et respecter les besoins et les limites de son enfant pour contribuer à un développement sain et équilibré.