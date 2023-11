Faut-il s'inquiéter de la mystérieuse grippe porcine qui a fait son apparition ?

Lundi, l'Agence britannique de sécurité sanitaire a révélé qu'un individu avait été testé positif au virus H1N2, une souche jamais observée chez l'homme au Royaume-Uni. Le virus est différent de la souche H1N1 qui a provoqué une pandémie de grippe en 2009. L’UKHSA a déclaré que le patient « souffrait d’une maladie bénigne et s’était complètement rétabli ». La source de leur maladie n’a pas encore été déterminée et fait toujours l’objet d’une enquête...

Un cas rare

Le professeur Gary McLean, immunologiste à la London Metropolitan University, a ajouté : « Les symptômes ne semblent pas très graves et l’épidémie n’est pas inattendue. Ce qui est probablement plus préoccupant, c'est la manière dont cet individu du Yorkshire a contracté l'infection, car il n'a eu aucun contact avec des porcs. Cela suggère une transmission via un autre être humain et donc un nombre d'infections beaucoup plus important que celui actuellement connu..." La situation est donc à surveiller.