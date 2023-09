Invasion de punaises de lit: devient-on tous paranos?

U ne punaise de lit, c’est quoi?

Une punaise de lit, aussi appelée «Cimex lectularius» en latin, est un petit insecte parasite qui se nourrit du sang des mammifères, y compris les humains. Les punaises de lit sont de couleur brunâtre et ont une forme ovale plate, ce qui les rend adeptes de la dissimulation dans les fissures, les coutures de matelas, les crevasses et d’autres endroits similaires. Elles sont nocturnes, ce qui signifie qu’elles sont généralement actives la nuit. Lorsqu’elles infestent un lieu, elles sont particulièrement coriaces et difficiles à éliminer car elles résistent bien aux insecticides.

Pourquoi en parle-t-on énormément ces derniers jours?

Une période qui facilite sa prolifération?

Oui. Avec la rentrée, il y a énormément de trajets et la ville est en effervescence, ce qui a comme conséquence la prolifération des punaises de lit. Elles vont de sac en sac, de valise en valise, de cartable en cartable, et s’immiscent ainsi dans différents foyers.

Que faire si l’on est confronté à elles?