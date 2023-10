IPTV: Comment ce nouvel outil risque de vous débusquer

L’IPTV, c’est quoi?

L’IPTV, ou Internet Protocol Television, est un système de diffusion de contenu audiovisuel, y compris des émissions de télévision, des films, des chaînes sportives, des émissions en direct et des vidéos à la demande, via Internet. Contrairement à la télévision par câble ou satellite traditionnelle, qui utilise des signaux radiofréquences, l’IPTV utilise des protocoles Internet pour transmettre le contenu. Et bien entendu, c’est illégal.