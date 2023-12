«Joyeux Noël…»: Pourquoi nos parents mettent tant de points de suspension dans leurs messages?

Juste une question de génération mon petit gars

Parfois (souvent même), les points de suspension remplacent le point d’interrogation. D’autres fois, ils sont mis là où nous, on aurait mis un point d’exclamation. Le problème, c’est que pour beaucoup de jeunes adultes nés dans les années 80 ou 90, mettre trois petits points à la fin d’une phrase signifie un sous-entendu, voire même un reproche ou du mécontentement. Du coup, recevoir «Joyeux anniversaire…» ou «Joyeux Noël…» de son papa ou de sa maman par message, ça fait toujours un drôle d’effet et ça pose quelques questions.

Des significations différentes

Et puis, je suis tombé sur un Réel de Franceculture qui se propose de «décrypter la linguistique de votre groupe WhatsApp familial» et plus particulièrement de l’utilisation abusive des points de suspension. Pour la linguiste Chloé Léonardon, «La génération X (1965-1980) et les baby-boomers (1946-1964) n’ont pas grandi avec Internet. Chez eux, il y a ce besoin d’exprimer qu’on est dans un dialogue». Selon elle, les points de suspension permettent à nos aînés de ne pas couper la phrase comme c’est le cas avec le point. Ils permettent «de laisser cette continuité dans le dialogue justement pour dire ‘je parle mais je ne coupe pas la parole, je ne coupe pas la conversation’». «Tout ce temps à croire que ma mère m’en voulait pour quelque chose avec ses «bonjour rachid…» sur WhatsApp alors qu’elle prenait juste des pauses», s’exclame @rachidowsky13 sur X.